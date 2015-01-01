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सर्दी का असर:उत्तरी हवाओं के कारण रात का पारा 11 डिग्री पहुंचा,दिन में भी सर्दी का असर बढ़ा

जैसलमेर4 घंटे पहले
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  • पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, नवंबर में दिसंबर जैसी पड़ रही सर्दी

पश्चिमी विक्षोभ के हिमालय से टकराने के बाद जैसलमेर में सर्दी का असर बढ़ गया है। जैसलमेर में एक सप्ताह पहले सामान्य तापमान था। लेकिन उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के टकराने के बाद सर्दी का मौसम सितम कर रहा है। वहीं पारे में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27.2 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इसके साथ ही जैसलमेर में सुबह व शाम को ठण्डी हवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम में आए बदलाव के कारण आमजन को भी सर्दी जुकाम व मौसमी बीमारियों ने घेर लिया है। तापमान में कमी आने के कारण दिन में खिलने वाली तल्ख धूप भी अब राहत देने लगी है।

जैसलमेर में यह मौसम सैलानियों के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। हालांकि लाभ पंचमी के बाद गुजरात के सैलानियों ने वापिस अपने घरों की ओर रूख कर लिया है। लेकिन फिर भी जैसलमेर में सैलानियों की अच्छी खासी संख्या देखी जा सकती है। दीपावली पूजन के साथ ही गुजराती सैलानी जैसलमेर की ओर रवाना हो जाते है। इसके साथ ही गुजरात मे दीपावली से लेकर लाभ पंचमी तक बाजार पूरी तरह से बंद रहते है। इस दौरान ही सैलानी जैसलमेर का भ्रमण करते है। लाभ पंचमी पर बाजार फिर से खुलने की स्थिति में सैलानी वापिस रवाना हो जाते है।

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