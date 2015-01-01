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प्रशिक्षण:कृषि से मिला रोजगार, किसानों को रासायनिक उवर्रकाें के सही नाप की देते हैं जानकारी, अाय व जागरूकता बढ़ी

जैसलमेर2 घंटे पहले
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बाड़मेर. कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी में प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थी।
  • सरकार की याेजना से प्रेरित हाेकर 270 युवाओं ने लिया जैविक खाद का प्रशिक्षण

जिले में वर्ष 1990 में 50 हेक्टेयर भूमि सिंचित क्षेत्र था जो अब बढ़कर 3 लाख 12 हजार हेक्टेयर तक पहुंच गया है। सिंचाई का दायरा बढ़ा तो किसानों को अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खाद का बेहिसाब उपयोग किया गया। इससे उत्पादन तो बढ़ा लेकिन जमीन की उर्वरकता घट गई। केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में गजट नोटिफिकेशन में कृषि में उर्वरकों को सही मात्रा में इस्तेमाल करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण

देने की योजना बनाई।इसमें दसवीं पास 18 से 45 साल तक के युवाओं को उर्वरकों और खादों के बारे में प्रशिक्षण देना और रासायनिक उर्वरकों को अंधाधुंध उपयोग से रोकने का उद्देश्य था। इसी को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी में बाड़मेर, जैसलमेर व जालोर जिले के युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

270 युवाओं ने लिया प्रशिक्षण 119 को मिला रोजगार

कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामाालनी की ओर से लगातार बढ़ रहे इस योजना के तहत गंभीरता से लेकर युवाओं को प्रेरित किया। इससे प्रेरित होकर बाड़मेर, जैसलमेर व जालोर जिले के 270 युवाओं ने रासायनिक उर्वरकों व खादों के बारे में प्रशिक्षण लिया। इसके तहत केंद्र ने 9 प्राधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस तरह के प्रशिक्षण में यह केंद्र प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। वर्तमान में इन युवाओं में से 119 ने अपने प्रतिष्ठान खोले है तो कई किसानों को रासायनिक उर्वरकों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध करवा रहे है। इससे दूर दराज क्षेत्र के किसानों को अपने गांवों में उर्वरकों के इस्तेमाल की उचित जानकारी मिल रही है। इससे खेती में अंधाधुंध रासायनिक खाद के प्रयोग से कमी आई है और प्रदूषण के साथ ही किसानों के धन का अपव्यय भी रुका है। 29 अक्टूबर को 9वां प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आगे भी यह प्रशिक्षण जारी रहेगा।

प्रदेश में गुड़ामालानी केंद्र प्रथम स्थान पर

इस योजना के तहत सभी जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। लेकिन बाड़मेर के गुड़ामालानी कृषि विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में सबसे अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर अधिकाधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा। इस कारण प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। अन्य जिलों में कहीं दो तो कहीं तीन व चार प्रशिक्षण कार्यक्रम ही हुए। गुड़ामालानी में नौ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। प्रशिक्षण के लिए पहले युवाओं को आवेदन करना होता है, इसके बाद इन्हें निर्धारित मापदंड पूरे करने पर चयनित कर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें विभिन्न फसलों में कौनसी खाद कितनी इस्तेमाल करनी है। कौनसे उर्वरक जमीन के लिए उपयुक्त है और नकली असली की पहचान करनी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद तीन चरणों में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। परीक्षा में सफल होने के बाद उसे खाद बीज विक्रेता का प्राधिकार पत्र मिलता है।

^पहले में बेरोजगार था और रोजगार की तलाश कर रहा था। इस प्रशिक्षण के बारे में पता चलने पर इसे ज्वाइन किया और प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण से कृषि में उपयोग लिए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों की जानकारी मिली। प्रशिक्षण लेने के बाद अपने स्तर पर खाद बीज की दुकान शुरू की, इससे अब मुझे रोजगार के साथ साथ अच्छी आय भी प्राप्त हो रही है। हमेशा किसानों को सही मात्रा में उर्वरकों के इस्तेमाल करने की जानकारी देता हूं।
-खेताराम, प्रशिक्षणार्थी, रामजी का गोल

^प्रशिक्षण से पहले मैं रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को ज्वाइन किया और प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब किसानों को रासायनिक उर्वरकों के सही उपयोग व मात्रा के बारे में जानकारी देता हूं। इसके साथ अपनी दुकान भी लगाई है। इससे गांव में ही किसानों को अच्छी सुविधा मिलने के साथ साथ मुझे भी अच्छा रोजगार मिल गया है। ऐसी दुकानें प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खुलनी चाहिए ताकि किसानों को सही जानकारी व सही खाद उपलब्ध हो सके।
-जोगाराम देवासी, प्रशिक्षणार्थी, गुड़ामालानी।

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