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मास्क:शहर के वार्डों में मास्क बांटकर कर लोगों से की समझाइश

जैसलमेर2 घंटे पहले
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राज्य सरकार के आदेशानुसार जैसलमेर शहर में प्रतिदिन नागरिकों को कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। गुरुवार को शहर के वार्ड 17 से 18 व 23 से 25 में कोरोना जागरूकता अभियान किया गया। नगर परिषद आयुक्त फतेहसिंह मीणा ने बताया कि शहर में कोविड 19 महामारी विशेष जागरूकता अभियान के तहत जगह जगह संपर्क कर लोगों को समझाइश की गई कि जीवन के सफर में मास्क बहुत जरूरी हो गया है। मास्क को ही वैक्सीन समझना है, जिससे स्वयं और दूसरों को कोरोना संक्रमण के बचाया जा सके। नगर परिषद कनिष्ठ अभियंता सुशील कुमार यादव के नेतृत्व में गुरुवार को शहर में

कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। उन्होंने शहर में बाड़मेर रोड स्थित बस स्टैण्ड पर बसों के अंदर बैठे हुए यात्रियों को मास्क वितरित किए तथा उन्हें बिना मास्क बसों में यात्रा नहीं करने की समझाइश की। उन्होंने बस के चालक, कंडक्टर, तथा सवारियों को मास्क की अनिवार्यता के लिए समझाया और बस में अनिवार्य रूप से सेनेटाइजर रखनें तथा सभी यात्रियों के हाथ सेनेटाइज कराने के लिए समझाइश की। अभियान के दौरान शहर में गोल्डन सीएलएफ की टीम द्वारा यूनियन चौराहे पर सभी ट्रेक्टर चालकों को मास्क पहनकर ही ट्रेक्टर चलाने की संदेश दिया।

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