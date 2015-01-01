पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पंचायती राज चुनाव:पूर्व प्रधान हाथीसिंह चेलक ने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता की ग्रहण

जैसलमेर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पंचायती राज चुनाव में भाजपा की बढ़ती लहर को देखते हुए एवं महंत प्रतापपुरी के सानिध्य में भाजपा के चुनावी प्रबंधन से भाजपा कांग्रेस के गढ़ को ढहाने के लिए सफलता की ओर बढ़ रही है एवं भाजपा कार्यालय में जिला परिषद पंचायत समिति ब्लॉक के लिए सभी वर्गों के प्रत्याशी भाजपा की टिकट लेने के लिए उत्साहित है। पूर्व में भी महंत प्रतापपुरी एवं जिला पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के ग्रामीण क्षेत्र के दौरों में कई गांव में

बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा में विश्वास जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रहित में निर्णय लेने के क्षमता को देखते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। उसी कड़ी में शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पंचायत समिति सम के पूर्व प्रधान हाथीसिंह चेलक व सीतोड़ाई सरपंच सुनील पालीवाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा कार्यालय में महंत प्रतापपुरी के सानिध्य में पूर्व विधायक

छोटूसिंह भाटी, जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा के साथ ही भाजपा पदाधिकारियों के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर भाजपा को विश्वास दिलाया कि पंचायतीराज चुनाव में सभी भाजपा के प्रत्याशियों को विजय दिलाएंगे एवं पंचायत चुनाव में भाजपा का कमल खिलाएंगे।

जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा व पूर्व विधायक छोटूसिंह भाटी ने पूर्व प्रधान हाथीसिंह चेलक व सुनील पालीवाल को पार्टी दुपट्टा पहनाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। पदाधिकारियों ने सभी का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि जिस प्रकार से जैसलमेर के लोगों में भाजपा के प्रति उत्साह बढ़ रहा है उससे लगता है कि आने वाले पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस का गढ ढहाने में भाजपा सफलता की और कदम बढ़ा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें