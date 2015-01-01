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तबीयत खराब:पूर्व महारावल बृजराजसिंह की तबीयत बिगड़ी,दिल्ली रैफर किया

जैसलमेर6 घंटे पहले
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जैसलमेर के पूर्व महारावल बृजराजसिंह की तबीयत खराब होने पर उन्हें गुरुवार को जोधपुर से एयर एंबुलेंस के जरिए दिल्ली शिफ्ट किया गया। जानकारी के अनुसार बृजराजसिंह की मंगलवार रात को अचानक जैसलमेर में तबीयत खराब हो गई थी। जिसके बाद उन्हें एंबुलेंस से जोधपुर के निजी अस्पताल में ले जाया गया। दो दिन तक हालात में सुधार नहीं होने के चलते उन्हें गुरुवार को दिल्ली रैफर किया गया।

इस पर एयर एंबुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुरुवार को दोपहर में उन्हें मेदांता में भर्ती करवाने के बाद उनका उपचार शुरू हो गया है। पूर्व महारावल के बीमार होने के समाचार सुन जैसलमेर के लोग उनके स्वास्थ्य ठीक होने की कामना कर रहे हंै।

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