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नेत्र जांच शिविर:फतेहगढ़ में निशुल्क नेत्र जांच शिविर कल,आदर्श विद्या मंदिर फतेहगढ़ में लगेगा शिविर

जैसलमेर2 घंटे पहले
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जन सेवा समिति जैसलमेर द्वारा एवं फतेहगढ़ आदर्श विद्या मंदिर के सहयोग से सोमवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मालती बिसानी नेत्र जांच केंद्र फतेहगढ़ में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। फतेहगढ़ शिविर संयोजक हनुमानराम गर्ग सरपंच प्रतिनिधि छोड ने बताया कि इस शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा आंखों की विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच की जाएगी तथा उचित परामर्श एवं उपचार प्रदान किया जाएगा। जिन लोगों को चश्में की आवश्यकता होगी उन मरीजों की जांच अत्याधुनिक जापानी मशीन द्वारा की जाएगी और चश्में भी बनाए जाएंगें।

संस्था के अध्यक्ष डाॅ. दाऊलाल शर्मा ने बताया कि इस शिविर में पुराने सभी मरीज जो पहले आंख का ऑपरेशन करवा चुके है तथा अन्य मरीज जिन्हें आंखों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो वे सभी लोग इस शिविर में आकर अपनी जांच करवा सकते हैं।इसके साथ ही चश्में भी जांच के आधार पर वितरित किए जाएंगे।

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