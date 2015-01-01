पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सवैतनिक अवकाश:शिक्षक कोरोना संक्रमित हुए तो छुट्‌टी कटेगी, परिवार के लिए सवैतनिक अवकाश

जैसलमेर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कर्मचारी के स्वयं कोरोना पॉजिटिव होने पर क्वारेंटाइन लीव देय नहीं है, उसे स्वयं के खाते की पीएल या एचपीएल ही लेनी होगी

कोरोनाकाल में डाॅक्टर, पुलिस और सफाई कर्मियों के साथ शिक्षक भी फ्रंटलाइन वाॅरियर हैं। मार्च में लगातार सर्वे से लेकर नवंबर तक चलने वाले कोरोना जन जागरण अभियान तक में शिक्षक लगाए गए हैं। ड्यूटी के दौरान शिक्षक संक्रमित भी हुए। संक्रमितों को डाॅक्टर की सलाह पर 14 या इससे अधिक दिन हाॅस्पिटल या होम आइसोलेशन में रहना पड़ा।ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने वाले शिक्षकों (टीचिंग-नाॅन टीचिंग स्टाफ) के

अवकाश का प्रावधान भी बनाया गया। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने 12 मई को एक आदेश जारी कर कोरोना महामारी को अन्य संक्रमण जनित बीमारियों की श्रेणी में शामिल करते हुए क्वारेंटाइन लीव देने का प्रावधान किया। इससे शिक्षा विभाग के शिक्षकों और नाॅन टीचिंग स्टाफ ने बड़ी राहत पाई कि पाॅजिटिव होने पर सरकार उन्हें अवैतनिक अवकाश दे रही है। लेकिन नियमों की गांठें खुलीं तो आक्रोश बढ़ गया।

दरअसल यह बात जानकारी में आई, जो शिक्षक-कर्मचारी स्वयं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें अपने खाते की पीएल या एचपीएल स्वीकृत करवानी होगी। केवल डाॅक्टर के सिक लीव और फिटनेस सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा। जबकि उन शिक्षक-कार्मिकों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा, जिनके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो जाए और कर्मचारी को भी होम क्वारेंटाइन में रखा जाए। सामान्य प्रशासनिक

विभाग ग्रुप 5 के विशिष्ट शासन सचिव ने हाल ही आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया है कि राजस्थान सेवा नियम 51 के तहत कर्मचारी के स्वयं कोरोना पॉजिटिव होने पर क्वारेंटाइन लीव देय नहीं है। उसे स्वयं के खाते की पीएल या एचपीएल ही लेनी होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें