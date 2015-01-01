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निर्वाचन आयोग:शिक्षकाें की भर्ती में वैटेज 90 व 10%हाेने के आसार,रीट भर्ती 2020 में सरकार ने लेवल द्वितीय में कम करने का लिया निर्णय

जैसलमेर4 घंटे पहले
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प्रदेश के बेरोजगारों की नौकरी इस बार आचार संहिता में उलझ गई है। राज्य सरकार ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए विज्ञप्ति जारी करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के अलावा नगर निकायों के चुनाव के लिए लगी आचार संहिता की वजह से रीट की विज्ञप्ति अनलॉक नहीं हो सकी।

रीट की विज्ञप्ति का प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों को इंतजार है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पिछले दिनों ट्वीट कर कहा कि निर्वाचन विभाग की हरी झंडी मिलते ही विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। राज्य सरकार की तैयारियां लगभग पूरी हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फरवरी में रीट कराने की योजना बनाई है।

यदि निर्वाचन आयोग से इस महीने हरी झंडी मिलती है तो दिसंबर में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। रीट भर्ती 2020 में सरकार ने लेवल द्वितीय में वेटेज कम करने, वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को रीट में शामिल करने सहित अन्य बदलाव लगभग कर लिए हैं। शिक्षा विभाग रीट भर्ती को लेकर अब तक चार बैठक कर चुका है।

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