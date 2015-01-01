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पंचायत समिति:कांग्रेस के गढ़ में भाजपा सेंध लगाने की तैयारी में, दोनों के बीच कड़ा संघर्ष

जैसलमेर4 घंटे पहले
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  • नाचना पंचायत समिति में पहले चरण का मतदान 23 को, भाजपा व कांग्रेस ने घोषित नहीं किए प्रधान पद के दावेदार, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन

नाचना समिति का घमासान इस बार रोमांचक नजर आ रहा है। आम तौर पर यह क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है लेकिन इस बार भाजपा कांग्रेस को टक्कर देती नजर आ रही है। समिति के 15 ब्लॉक में से अधिकांश में कांग्रेस व भाजपा में सीधा मुकाबला है। यहां बागियों का खतरा दोनों ही पार्टियों को नहीं है। कांग्रेस ने दोनों विधानसभाओं को विधायकों के भरोसे छोड़ दिया है और भाजपा जिला संगठन दोनों तरफ काम कर रहा है।

कांग्रेस के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में प्रधान पद के संभावित दावेदार भी लगभग तय कर लिए हैं। नाचना समिति में अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने तो कहीं भी चेहरा स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में नाचना समिति में फिलहाल दोनों ही पार्टियां बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही है। जीत हार के बाद प्रधान पद के उम्मीदवार का नाम तय होगा।

जीवन खां व कायम दीन के मैदान में आने से भाजपा व कांग्रेस के बीच रोचक हुआ मुकाबला

चुनावों से पहले इस समिति को सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में माना जा रहा था। साथ में यह भी चर्चा थी कि भाजपा से लम्बे समय से जुड़े जीवन खां व कायम दीन कोटवाल ने यदि ब्लॉक में टिकट ले ली तो भाजपा टक्कर में आ सकती है। ऐसा ही हुआ जीवन खां खुद 14 नं. वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके परिवार का ही सदस्य वार्ड नं. 15 से चुनाव मैदान में है। इसके अलावा कायम दीन कोटवाल के परिवार से वार्ड नं. एक में चुनाव मैदान में है। ये तीन ब्लॉक स्पष्ट रूप से कांग्रेस के थे लेकिन अब यहां टक्कर है। नाचना के 15 ब्लॉक में 41 हजार 700 मतदाता

नाचना समिति में 15 ब्लॉक है। यहां 41 हजार 737 मतदाता हैं। जिसमें 21 हजार 983 पुरुष व 19 हजार 754 महिला मतदाता है। यहां वार्ड नं. 1 शेखों का तला, वार्ड नं. 2 नाचना ग्रामीण, वार्ड नं. 3 नाचना मुख्य, वार्ड नं. 4 पांचे का तला, वार्ड नं. 5 आसकन्द्रा, वार्ड नं. 6 अजासर, वार्ड नं. 7 छायण, वार्ड नं. 8 चिन्नू, वार्ड नं. 9 नोख, वार्ड नं. 10 शक्तिनगर, वार्ड नं. 11 टावरीवाला, वार्ड नं. 12 मदासर, वार्ड नं. 13 जालूवाला, वार्ड नं. 14 आकल का तला और वार्ड नं. 15 भारेवाला है।

भाजपा ने 5 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे
यह समिति जैसलमेर समिति से अलग होकर नई बनी है। पूर्व में इस क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भाजपा को टिकट लेने वाला नहीं मिलता था। यदि कोई टिकट ले भी लेता तो वह डमी उम्मीदवार होता। लेकिन इस बार भाजपा ने 5 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। इन 5 ब्लॉक में तीन में तो भाजपा टक्कर में भी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सरपंच चुनावों में आमने सामने रहने वाले गुटों को ही दोनों दलों ने टिकट दी है, जिससे घमासान बढ़ गया है।

बराबरी का मुकाबला | इस समिति में 15 ब्लॉक है। जिसमें से 5 में भाजपा और 5 में कांग्रेस मजबूत है। शेष 5 में कांटे की टक्कर हो सकती है। ऐसे में बराबरी के इस मुकाबले में ऊंट किस करवट बैठता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की तरफ से केबिनेट मंत्री खुद इस क्षेत्र में प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं भाजपा की ओर से प्रतापपुरी महाराज के अलावा केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत भी शुक्रवार को चुनाव प्रचार के लिए नाचना पहुंचे।

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