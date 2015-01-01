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जागरूकता:पर्यटन सीजन को देखते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की के लिए जैसलमेर पुलिस की पहल

लाठी4 घंटे पहले
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  • यातायात नियमों को जानकारी के लिए अभियान शुरू

पुलिस द्वारा पर्यटन सीजन को देखते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की के लिए पुलिस ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। थानाधिकारी अचलाराम ढाका ने बताया कि पुलिस अधीक्षक जैसलमेर अजयसिंह के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर राकेश बैरवा के निर्देशन में गुरूवार को प्रभारी हेड कांस्टेबल छगनलाल, कांस्टेबल किशनलाल, शंभूराम,आदूराम ने सोढाकोर टोल के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। इस दौरान पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर नियमों पालना करने के लिए प्रेरित किया।

इंटरसेप्टर प्रभारी हेड कांस्टेबल छगनलाल ने बताया कि वाहन चलाते समय सुरक्षा नियम अपनाने जरूरी है। इनकी अनदेखी दुर्घटनाओं का कारण बनती है। उन्होंने बताया कि पुलिस लगातार अभियान एवं प्रचार प्रसार सहित नाकाबंदी कर आमजन को हेलमेट व सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने सहित यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास कर रही हैं। जिसके तहत समझाइश के साथ साथ कुछ सख्ती भी की जा रही हैं।

जिसमें बिना हेलमेट, लाइसेंस, इंश्योरेंस आदि की कमी पाए जाने पर चालान काटे जा रहे हैं एवं दोबारा पकड़े जाने पर वाहन को जब्त कर सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार को सोढाकोर टोल के बाहर बेरिकेड्स लगाकर वाहनों की जांच की गई एवं तेज गति बिना सीट बेल्ट, काला शीशा आदि की कमी पाए जाने पर दो दर्जन से अधिक वाहनों के चालान काटे गए। उन्होंने बताया कि वाहन चालकों व सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है,जो की निरंतर जारी रहेगा।

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