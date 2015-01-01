पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पर्यटन सीजन:दिवाली पर स्वर्णनगरी आएंगे देशी-विदेशी पर्यटक,दिल्ली,मुम्बई व अहमदाबाद से आ रही फ्लाइट में पहुंच रहे हैं सैलानी

जैसलमेर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

इस बार की पर्यटन सीजन कोरोना की भेंट चढ़ चुकी है। मार्च से लेकर अक्टूबर तक जैसलमेर में सन्नाटा पसरा रहा। जबकि इस दौरान लाखों की तादाद में सैलानी जैसलमेर पहुंच जाते हैं। अब पर्यटन व्यवसायियों की आखिरी उम्मीद दिवाली सीजन है। गौरतलब है कि इन दिनों कुछ सैलानी जैसलमेर आ रहे हैं और अब दिवाली के बाद से बड़ी संख्या में सैलानियों के आने की उम्मीद है। जैसलमेर में आम तौर पर दिवाली के अगले दिन से गुजराती पर्यटकों की सीजन शुरू हो जाती है। अब यहां के पर्यटन को आखिरी उम्मीद दिवाली के सीजन से ही है।

20 से 30 प्रतिशत भी सैलानी आ गए तो कुछ राहत मिलेगी
पर्यटन व्यवसायियों के अनुसार गत सालों की तुलना में इस बार उतने सैलानी तो नहीं आएंगे यह तो तय है। कोरोना के चलते सीजन पिटनी तय है। यदि गत बार की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत सैलानी भी दिवाली सीजन में आ गए तो काफी हद तक जैसलमेर के पर्यटन को राहत मिल जाएगी और उनके लिए यह बहुत बड़ा जीवनदान होगा।

सर्वाधिक नुकसान पर्यटन को | कोरोना की वजह से जैसलमेर में सर्वाधिक नुकसान पर्यटन को हुआ है। जिले के 5 हजार परिवार पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर है। ऐसे में यहां की अर्थव्यवस्था भी पर्यटन सीजन पर टिकी रहती है। बाजार में पैसा भी सीजन के दौरान बरसता है। इस बार सीजन पूरी तरह से पिट गई है जिससे खासा नुकसान हुआ है और पर्यटन से जुड़े छोटे मोटे व्यापारी व अन्य के सामने रोजी रोटी का संकट तक खड़ा हो चुका है।
दिल्ली मुम्बई की विमान सेवा को मिल रहा है यात्री भार | पर्यटन सीजन को देखते हुए हाल ही में दिल्ली, मुम्बई व अहमदाबाद की फ्लाइट शुरू हुई है। शुरूआत में तो यात्री कम थे लेकिन अब अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है। शनिवार को तीनों फ्लाइट से 152 यात्री आए और 107 यात्री गए। इसके अलावा बांद्रा ट्रेन भी शुरू है और मुख्य रूप से गुजराती सैलानी अपने निजी वाहनों से आते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें