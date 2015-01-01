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औचक निरीक्षण:रैन बसेरों में कोविड 19 की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

जैसलमेर4 घंटे पहले
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  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव तंवर ने रैन बसेरों का किया औचक निरीक्षण

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शरद तंवर द्वारा नगरपरिषद जैसलमेर की ओर से शहर में संचालित रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया गया। सचिव ने मौके पर ही परियोजना अधिकारी विजय वर्मा, एनयूएलएम के ललित लोढा, जिला प्रबंधक मंगलाराम को रैन बसेरों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, शौचालय सुविधाएं, बिस्तर, सुरक्षा एवं चिकित्सा के लिए फर्स्ट एड किट की व्यवस्थाएं जांची गई। बस स्टेंड स्थित अस्थायी रैन बसेरे पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान सभी रैन बसेरों पर केयर टेकर उपस्थित पाए गए। पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। कोविड 19 के चलते मास्क एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था भी पूरी तरह से रखने एवं सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई। कोविड 19 गाइड लाइन की पालना करने के निर्देश दिए गए। एनयूएलएम के ललित लोढा ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्दी को देखते हुए नगरपरिषद द्वारा पुराने केंद्रीय बस स्टेंड में अस्थायी रैन बसेरे भी संचालित किए जाएंगे।

सचिव तंवर ने इस के लिए नगर परिषद अधिकारीगण को शौचालयों एवं परिसर की सफाई व्यवस्था के लिए जागरूक रहने के लिए निर्देशित किया। सचिव तंवर ने यह भी निर्देश दिए कि रैन बसेरों की सुविधा का उचित एवं पूरा प्रचार प्रसार किया जाए। इसके लिए सहज दृश्य स्थानों पर बैनर लगाए जाए। कोर्ट की मंशानुसार रैन बसेरों तक जरूरतमंदों को पहुंचाने का कार्य करें तथा किसी भी प्रकार के पहचान पत्र के अभाव में व्यक्ति को रैन बसेरे में प्रवेश से वंचित न किया जाए। रात्रि को ठंड में सड़क पर रात गुजार रहे जरूरतमंदों को रैन बसेरों तक पहुंचाया जा रहा है।

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