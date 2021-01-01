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आवेदन पत्र आमंत्रित:काॅलेज शिक्षा छात्रवृति के लिए ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी

जैसलमेर7 घंटे पहले
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आयुक्तालय कालेज शिक्षा द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृतियों यथा महिला योग्यता छात्रवृति, उर्दू छात्रवृति, भारत पाक व चीन युद्व में मृतक/अपंग सैनिकों के बच्चों को देय छात्रवृति, ललित कला छात्रवृति, राजस्थान के पूर्व सैनिकों एवं कारगिल शहीदों के बच्चों को देय छात्रवृति, मिलिट्री देहरादून छात्रवृति आदि में पात्र महाविद्यालय के नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थियों से ऑफलाइन आवेदन पत्र अंतिम तिथि 15 फरवरी तक आमंत्रित किए गए है।

पात्र विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट पर आन स्कालरशीप लिंक पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते है एवं छात्रवृति के लिए पात्रता पता कर सकते है। प्राचार्य अशोक कुमार दलाल ने बताया कि पात्र विद्यार्थी अपने ऑफलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक संलग्नकों फीस रसीद, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता पास बुक, अंतिम वर्ष की अंकतालिका की छायाप्रति संलग्न कर जमा कराए।

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