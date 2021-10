Hindi News

Made A Bun In Her Hair And Wrote "Ban Day In Rajasthan"; Kareena Went Out For A Walk With Children; Will Return To Mumbai On Monday

करीना ने तैमूर की फोटो शेयर कर लिखा: विद द लव ऑफ माय लाइफ, जैसलमेर से अनन्या पांडे को किया बर्थ डे विश

वेकेशन पर करीना कपूर।

बॉलीवुड की चर्चित जोड़ी सैफ और करीना अपने दोनों बेटे तैमूर और जहांगीर के साथ पिछले 6 दिनों से जैसलमेर में वेकेशन पर हैं। जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में रुके हैं। सोमवार 1 नवंबर को मुंबई लौट जाएंगे। करीना ने रविवार को तैमूर की मस्ती भरे अंदाज की फोटो शेयर की। और लिखा...विद द लव ऑफ माय लाइफ। इसके साथ ही करीना ने बालों में बन बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी परछाई का फोटो शेयर किया है। करीना ने इसे बन डे ऑफ राजस्थान का नाम दिया है।

परछाई के साथ करीना ने फोटो शेयर कर लिखा...इट्स बन-डे इन राजस्थान

बॉलीवुड की सैफीना नाम से मशहूर जोड़ी जैसलमेर में अपना वेकेशन इंजॉय कर रही है। इस दौरान वे कई जगहों पर घूमने भी गए। करीना कपूर ने मूल सागर स्थित हैरिटेज प्रॉपर्टी का विजिट किया। राजा-महाराजा की इस ऐतिहासिक महलनुमा जगह का विजिट कर करीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसको शेयर किया। पीले पत्थरों की बनी छतरियों के आगे से गुजरते हुए ब्लू जीन्स में करीना ने इसे हैंग-आउट का नाम दिया है। वहीं सीढ़ियों पर खेलते तैमूर का भी एक फोटो इंस्टा पर अपलोड किया है।

करीना ने मूल सागर में तैमूर की मस्ती भरे अंदाज में फोटो शेयर की।

संडे को बनाया बन डे

करीना कपूर ने रविवार को होटल से अपना एक फोटो इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है। इस फोटो में उन्होंने अपने बालों में बन बनाया हुआ है। उस बन के साथ अपनी परछाई का फोटो शेयर करते हुए उसे "बन डे इन राजस्थान " का नाम दिया है। इससे पहले सैफ जैसलमेर में बनी शूटिंग रेंज भी होकर आए हैं। बंदूक से निशाने साधने की प्रैक्टिस भी की। बच्चों के साथ वेकेशन पर आए दोनों फिल्मी सितारों का सोमवार 1 नवंबर को मुंबई लौटने का कार्यक्रम है।

अनन्या पांडे को भी जन्मदिन की बधाई दी।

अनन्या पांडे को दी जन्मदिन की बधाई

करीना कपूर ने शनिवार को फिल्म अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को भी जन्मदिन की बधाई दी। दरअसल अनन्या पांडे का शनिवार को जन्मदिन था। करीना ने अपने इंस्टा अकाउंट से स्टार किड व अभिनेत्री अनन्या पांडे को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा" HAPPY BIRTHDAY TO YOU STAR..TONS OF LOVE AND LUCK ALWAYS...

शूटिंग रेंज में सैफ अली व तैमूर।

होटल सूर्यगढ़ में सैफ अली खान।