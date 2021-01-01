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पर्यटन की जरूरत:25 से 27 फरवरी को होना था मरु महोत्सव, कोरोना के कारण रद्द हुआ था, अब कोरोना का असर कम हुआ तो अनुमति के लिए चल रहे प्रयास

जैसलमेर2 घंटे पहले
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  • मरु महोत्सव की अनुमति के प्रयास, आज प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजेंगे

जिस समय काेरोना चरम पर था, एक के बाद एक त्योहार, कार्यक्रम व आयोजन रद्द किए जा रहे थे। उस समय जैसलमेर का विश्व विख्यात मरु महोत्सव भी रद्द कर दिया गया।

यह महोत्सव इस साल 25 से 27 फरवरी तक होना था। 2021 में कोरोना का असर खत्म होने लगा, वैक्सीन भी आ गई और कोरोना का भय भी खत्म हो गया लेकिन पूर्व में रद्द किए गए मरु महोत्सव को अनुमति नहीं मिली।

जैसलमेर से फ्लाइट संचालन बंद करने के बाद जब पर्यटन कारोबारी आगे आए और अब विमान कंपनी को नुकसान की भरपाई का एमओयू कर रहे हैं तो इस बीच विमान सेवा अधिक से अधिक लोग उपयोग करें इसके लिए भी प्लान तैयार किए जा रहे हैं। इसमें एक बड़ी योजना फिर से मरु महोत्सव को अनुमति मिलने की भी है।

कलेक्टर आशीष मोदी ने इस मामले में भी पहल शुरू कर दी और राज्य सरकार के स्तर पर बातचीत की है। जहां उन्हें जिला स्तर से प्रस्ताव बनाकर भेजने की बात कही गई है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में पर्यटन व्यवसायियों के सहयोग से एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और अनुमति के लिए जयपुर भेजा जाएगा।

जब रद्द हुआ था तब कोरोना चरम पर था, अब प्रचार करके सैलानियों को बुलाना बड़ी चुनौती

प्रशासन व पर्यटन व्यवसायी इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर भेज रहे हैं। यदि अनुमति मिलती है तो अब मरु महोत्सव में केवल 20 दिन शेष है। इस दौरान देश भर में इस आयोजन का प्रचार प्रसार करना मुश्किल होगा। हालांकि ऑनलाइन प्रचार प्रक्रिया के तहत तथा बड़े शहरों में बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाकर प्रचार किया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार जब मरु महोत्सव को कैंसिल किया गया था उस समय कोरोना का खतरा बना हुआ था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। कुंभ मेला भी शुरू हो चुका है और कई बड़े आयोजन व कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे में यदि मरु महोत्सव को अनुमति मिलती है तो किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।

जैसाण मे पर्यटन में फिर से बहार आएगी
इस साल कोरोना ने पर्यटन को खासा नुकसान पहुंचाया लेकिन दिवाली के बाद से पर्यटकों की आवक ने पर्यटन व्यवसाय को ऑक्सीजन दे दी और जनवरी तक बड़ी तादाद में सैलानियों के आने से काफी हद तक राहत मिल गई। अब फिर से सैलानियों की आवक थमी है और इस बीच मरु महोत्सव की अनुमति मिलती है तो स्वर्णनगरी फरवरी माह के अंतिम दिनों में सैलानियों से रोशन हो सकती है। ​​​​​​​

अब फ्लाइट संचालन में सुविधा भी होगी
मरु महोत्सव को लेकर सैलानियों के आने की संभावना है, ऐसे में पर्यटन कारोबारी अपने दम पर जो स्पाइस जेट की विमान सेवा शुरू करवा रहे हैं उसको काफी लाभ हो सकता है और नुकसान की भरपाई पर्यटन कारोबारियों को नहीं करनी पड़ेगी। करीब 8 से 10 दिन तक सभी फ्लाइट दोनों तरफ से फुल चल सकती है। ​​​​​​​

हम चाह रहे हैं कि मरु महोत्सव को अनुमति मिले, इसके लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। जयपुर स्तर से कहा गया है कि जिला स्तर पर प्रस्ताव बनाकर भिजवाया जाए। गुरुवार को विमान कंपनी के साथ हो रहे एमओयू के दौरान पर्यटन व्यवसायियों से चर्चा कर प्रस्ताव तैयार किया जाकर सरकार को भिजवाया जाएगा। अनुमति मिलने पर पूरी टीम लगेगी और हर बार की तरह बेहतरीन आयोजन करवाया जाएगा।
आशीष मोदी, कलेक्टर, जैसलमेर​​​​​​​

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