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बैठक:कलेक्टर की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिलास्तर पर गठित टास्क फोर्स की बैठक

जैसलमेर2 घंटे पहले
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  • स्कूलों में बेटियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत : मोदी

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की बैठक कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायणसिंह चारण, सहायक निदेशक लोक सेवाएं अशोक कुमार, पीएमओ डॉ. जेआर पंवार, पुलिस उप अधीक्षक भवानीसिंह, महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक अशोक कुमार गोयल, महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक सुभाष विश्नोई, महिला अधिकारिता विभाग के संरक्षण अधिकारी चन्द्रवीरसिंह भाटी, जिला महिला कल्याण अधिकारी चन्द्रा राठौड, पीसीपीएनडीटी के समन्वयक विक्रमसिंह, जिला रोजगार अधिकारी भवानी प्रताप चारण, महिला शक्ति केंद्र की जिला समन्वयक रीना छंगाणी एवं बलवंतसिंह, जिला समन्वयक परसुख सैनी, पीरामल फाउंडेशन से विवेक चतुर्वेदी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर मोदी ने विभागीय गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हुए महिलाओं के उत्थान की योजनाओं व कार्यक्रमों के अधिकाधिक प्रचार प्रसार और अधिकाधिक महिलाओं को लाभांवित करने पर जोर दिया।

उन्होंने विभिन्न योजनाओं द्वारा लाभांवित महिलाओं एवं बालिकाओं को मिल रहे अनुदान का सर्वे करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मोदी ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दलपतसिंह एवं पीरामल फाउण्डेशन के विवेक चतुर्वेदी को विद्यालयों में जाकर सैनेट्री नेपकिन के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति जांचने के निर्देश दिए।

कलेक्टर मोदी ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को अध्यापिका मंच के माध्यम से अभिभावक बैठक करवाने एवं अभिभावकों को पोक्सो एक्ट के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बेटियों के लिए सुविधाएं बढ़ुाने की जरूरत है।

उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के संबंध में मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में महिला अधिकारिता विभाग के संरक्षण अधिकारी चन्द्रवीरसिंह भाटी ने पीपीटी के माध्यम से महिला अधिकारिता विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी दी गई।

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