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बैठक:सरकार की उपलब्धियां गिनाने प्रभारी मंत्री एवं जिला सचिव कल आएंगे

जैसलमेर4 घंटे पहले
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राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के प्रभारी मंत्री एवं जिला सचिव शनिवार एवं रविवार को दो दिवसीय जैसलमेर भ्रमण पर रहेंगे एवं आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं, कोविड 19 के बचाव एवं नियंत्रण के संबंध में की गई तमाम व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा करेंगे। कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि प्रभारी मंत्री इस दौरान जन अभाव अभियोगों का निराकरण करेंगे। कलेक्टर ने प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिव की जैसलमेर यात्रा के मद्देनजर सभी जिला एवं ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया हैै कि पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी सहित फील्ड में कार्यरत सभी अधिकारी तथा कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र में आवश्यक रूप से इन दोनों ही दिन उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।

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