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नामांकन:टिकट वितरण से पहले विधायक की बेटी अंजना ने जिला परिषद सदस्य के लिए भरा नामांकन

जैसलमेर4 घंटे पहले
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  • प्रमुख दावेदार मानी जा रही है पूर्व जिला प्रमुख अंजना, फकीर परिवार की ओर से अब्दुला फकीर होंगे

पंचायतीराज चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। नामांकन प्रक्रिया चल रही है और नामांकन के दूसरे दिन ही विधायक रूपाराम की बेटी और पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने जिला परिषद सदस्य के लिए आवेदन कर जिला प्रमुख के लिए ताल ठोक दी है। गौरतलब है कि गत बार जिला प्रमुख की सीट एससी महिला के लिए आरक्षित थी।

जिसके चलते फकीर व धनदे परिवार साथ थे और अंजना आसानी से जिला प्रमुख बन गई थी। लेकिन इस बार सीट सामान्य की है और ऐसे में फकीर परिवार की ओर से भी दावेदार सामने होगा। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अंजना व अब्दुला ही दावेदार हैं लेकिन कांग्रेस हाईकमान किसके नाम पर मुहर लगाएगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

जानकारी के अनुसार कांग्रेस में दोनों धड़े जिला प्रमुख पद के लिए दौड़ लगा रहे हैं। विधायक रूपाराम ने पहले ही अपनी बेटी का नाम दावेदारों में शामिल कर दिया था। इसी क्रम में अंजना ने वार्ड नं. 3 जो कि एससी महिला के लिए आरक्षित है, वहां से नामांकन दाखिल किया है।

वार्ड नं.3 मुस्लिम-मेघवाल बाहुल्य क्षेत्र होने से अंजना की स्थिति मजबूत

पूर्व जिला प्रमुख ने वार्ड नं. 3 सियाम्बर से आवेदन किया है। इसमें सियाम्बर, कुछड़ी, हाबूर, सम, हरनाउ, शाहगढ़, कनोई, सलखा, बीदा, फलेड़ी, डेढ़ा, धनाना, दामोदरा, सगरों की बस्ती, तुर्को की बस्ती, बलीदाद की बस्ती व मांधला पंचायत शामिल है। ये वार्ड मुस्लिम-मेघवाल बाहुल्य है। ऐसे में अंजना की राह में यहां किसी भी तरह का रोड़ा नहीं है और उनकी जीत आसान नजर आ रही है।

आगे की लड़ाई संघर्ष भरी हो सकती है
जिला परिषद सदस्य में अंजना की जीत लगभग तय मानी जा रही है। मगर आगे की लड़ाई संघर्ष भरी हो सकती है क्योंकि फकीर परिवार भी इस बार जिला प्रमुख की सीट छोड़ने के मूड में नहीं है। पिछले लम्बे समय से जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह जिला प्रमुख सीट ही है।
यह हो सकता है फार्मूला : कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, दोनों धड़ों की दूरियां कम नहीं होनी है। ऐसे में जिला प्रमुख के लिए यदि कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो दोनों गुटों में घमासान होना तय है। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं जिसके जितने ज्यादा समर्थक जीतेंगे, जिला प्रमुख उसी का बनेगा। ऐसे में अब फकीर व धनदे परिवार जिला परिषद की 17 सीटों में कांग्रेस के लिए तो बहुमत चाहते ही हैं साथ ही अपने खुद के लिए बहुमत हासिल करने की जुगत में है।

फकीर परिवार की सीट पर कब्जे के लिए अंजना ने अपना क्षेत्र भी छोड़ा
अंजना ने इस बार वार्ड नं. 3 से पर्चा भरा है। जबकि वे गत बार वार्ड नं. 6 फतेहगढ़ से चुनाव जीतकर जिला प्रमुख बनी थी। गौरतलब है कि फतेहगढ़ में ही चेलक है और विधायक रूपाराम का मूलनिवास चेलक ही है। दूसरी तरफ अंजना मेघवाल का ससुराल हमीरा में है और यह सीट भी कांग्रेस के लिए आसान है, बावजूद इसके सबसे सुरक्षित एससी महिला के लिए आरक्षित सियाम्बर सीट से चुनाव लड़ने के कई कारण हो सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सियाम्बर सीट फकीर परिवार की मानी जाती है, उनकी सीट छीनने के लिए अंजना ने सियाम्बर से पर्चा भरा है। ऐसे में सीधे तौर पर फकीर परिवार को एक सीट का नुकसान होता नजर आ रहा है।

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