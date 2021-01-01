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सुविधा:जैसलमेर से हरिद्वार के लिए नई बस शुरू

जैसलमेर2 घंटे पहले
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जैसलमेर की चौहान ट्रेवल्स द्वारा यात्रियों की मांग व सुविधा को देखते हुए तथा आगामी कुंभ मेले के तहत जैसलमेर से हरिद्वार के लिए नई बस सेवा शुरू की गई है। चौहान ट्रेवल्स के कंवराजसिंह चौहान ने बताया कि यह बस जैसलमेर से देवीकोट, सांकड़ा, पोकरण, देचू, ओसियां, नागौर, सालासर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, झूंझूनु, चिडवा, हींसी, हिंसार, पानीपत, रूडकी व मुजबीनगर होते हुए हरिद्वार पहुंचेगी।

यह बस जैसलमेर से सुबह 7 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। इसी प्रकार दोपहर 12 बजे हरिद्वार से रवाना होकर यह बस अगले दिन दोपहर 12 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इस बस से पार्सल और कोरियर की सुविधा भी उपलब्ध हो पाएगी। इसके लिए हनुमान चौराहा स्थित चौहान ट्रेवल्स या www.chouhanbus.in पर टिकट बुक किए जा सकते है।

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