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जल संरक्षण:अब किसान को डिग्गी निर्माण पर अनुदान

जैसलमेर4 घंटे पहले
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जल संरक्षण, जल के कुशलतम उपयोग एवं राज्य के कृषकों को लाभांवित करने के लिए कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अनुदानित डिग्गियों का निर्माण करवाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कार्यालय जिला विस्तार अधिकारी कृषि मोहनगढ़ को अनुसूचित जाति श्रेणी में डिग्गी निर्माण के 191 भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुए है। जिला विस्तार अधिकारी कृषि डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि 20 लाख लीटर की प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी का निर्माण करने के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए अनुदान देय ह। उन्होंने बताया कि अगर किसान 8 लाख लीटर की पक्की डिग्गी का निर्माण करता है तो अधिकतम तीन लाख रुपए का अनुदान देय है। उन्होंने बताया कि यह योजना सिंचित व नहरी क्षेत्र के लिए है। उन्होंने बताया कि अगर किसान इसी वित्तीय वर्ष में डिग्गी का निर्माण करता है तो 31 मार्च तक सरकार द्वारा भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

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