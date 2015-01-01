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आयोजन:चारागाह विकास विषय एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

जैसलमेर4 घंटे पहले
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कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर एवं वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में डीएनबी क्षेत्र गांव के कृषकों को वर्ष पर्यंत चारा उत्पादन तकनीक के साथ चारागाह विकास विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य चारागाहों का विकास करना, पशु पालकों को चारा उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ राष्ट्रीय मरू उद्यान क्षेत्रों में गोडावण शिक्षण के लिए जागरूक करना था। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ. दीपक चतुर्वेदी ने पर्यावरण एवं वन संरक्षण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला।

वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसायटी के उजमा फैज ने संस्था के मुख्य उद्देश्यों के साथ गोडावण संरक्षण के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया। केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. रणवीर यादव ने मुख्य चारा फसलों जैसे बरसीम रिजका की वैज्ञानिक उत्पादन तकनीक के बारें में बताया। केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. हरजिंदरसिंह ने पशुओं के लगने वाले कीड़ों एवं बीमारियों के नियंत्रण के बारे में बताया। सोसाइटी के पशु चिकित्सक डॉ. गौरव ने पशुओं में रोगों की पहचान एवं नियंत्रण के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया।

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