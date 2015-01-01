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कांस्टेबल भर्ती:दूसरे दिन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने पहुंचे सिर्फ 42 अभ्यर्थी,294 रहे अनुपस्थित

जैसलमेर2 घंटे पहले
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  • शहर के इमानुअल मिशन स्कूल में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा संपन्न

सरकार द्वारा पुलिस कांस्टेबल के पद पर की जा रही भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में परीक्षार्थियों की उपस्थिति बेहद कम रही। शनिवार को लगातार दूसरे दिन दो पारियों में परीक्षा आयोजित की गई। दोनों पारियों में 336 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई। सुबह 9 से 11 बजे तक आयोजित पहली पारी में 336 में से मात्र 42 परीक्षार्थी ही परीक्षा देने पहुंचे तथा 294 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

वहीं 3 से 5 बजे तक चलने वाली दूसरी पारी में 336 में से 225 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे तथा 111 अनुपस्थित रहे। जिले के एकमात्र परीक्षा केंद्र इमानुअल मिशन स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। दो दिन से परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो रही है। रविवार को तीसरे व अंतिम दिन परीक्षा आयोजित की जानी है। गौरतलब है कि कांस्टेबल की परीक्षा में नकल व अनुचित साधनों को रोकने के लिए सरकार द्वारा अभ्यर्थियों को दूसरे जिले आवंटित किए गए है। जिससे जैसलमेर में अन्य जिलों के परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंच रहे है।

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