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शिक्षाकर्मी संयुक्त संघर्ष समिति:गहलोत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर पैराटीचर ने मनाया काला दिवस

जैसलमेर4 घंटे पहले
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पैराटीचर मदरसा पैराटीचर शिक्षाकर्मी संयुक्त संघर्ष समिति जैसलमेर द्वारा सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर पैराटीचरों ने काला दिवस मनाया। जिलाध्यक्ष ज्ञानसिंह भाटी ने बताया कि सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि अगर हम सत्ता में आए तो संविदा कर्मियों को नियमित करेंगें। लेकिन सरकार दो साल पूर्ण होने पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई। पैराटीचर शिक्षाकर्मियों ने 1 दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया।

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