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अभियान:शहर व गांवों में नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई

जैसलमेर7 घंटे पहले
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  • एडीएम मीना ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का किया शुरू, निरीक्षण भी किया

राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान अंतर्गत रविवार को जिले के नगरीय व ग्रामीण अंचलों में नौनिहालों को पोलियो की दवा पिलाने के प्रति अभिभावकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। अभिभावकों ने अपने लाडलों को पोलियो बूथ पर लाकर उन्हें पोलियो की दवा पिलाकर उन्हें हमेशा के लिए पोलियो मुक्त करवाया।

जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. कुणाल साहू ने बताया कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गफूर भट्टा में स्थापित पोलियो बूथ पर उप जिला प्रमुख डाॅ. बीके बारूपाल व एडीएम हरिसिंह मीना ने उपस्थित बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गफूर भट्टा में स्थापित पोलियो बूथ पर ही पीएमएचओ डाॅ. जे आर पंवार, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. कुणाल साहू, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. लालचंद देवंदा ने भी उपस्थित बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई तथा हर अभिभावक को अपने बच्चो को पोलियो ग्रसित न हो इसके लिए पोलियो दवा पिलाने के महत्व के बारे में जानकारी दी।

पोलियो कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर सेक्टर अधिकारी जैसलमेर शहर डाॅ. चन्दनसिंह, उमेश आचार्य व डब्लूएचओ सुपरवाइजर विक्रमसिंह, चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डाॅ. दिनेश परिहार, नरेंद्र चन्देल, चतुरसिंह व चिकित्सा विभाग के कार्मिक भी उपस्थित थे। जिले में विभिन्न स्थानों पर स्थापित पोलियो बूथों पर अभिभावकों ने अपने लाडलो को पोलियो की दवा पिला कर उन्हें हमेशा के लिए पोलियो मुक्त करवाया। जैसलमेर शहर में स्थापित पोलियो बूथों पर भी अभिभावकों ने उत्साह के साथ अपने लाडलों को पोलियो की दवा पिलाई।

ग्रामीण क्षेत्र में भी अपने बच्चो को पोलियो की वैक्सीन पिलाने के प्रति काफी उत्साह देखा गया। ग्रामीण अंचलों की महिलाओं ने पोलियो बूथों पर आकर अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। पोलियो अभियान के अंतर्गत ट्रांजिट पोलियो टीमों द्वारा भी बच्चों को भी पोलियो की दवा पिलाने से वंचित नही रहने दिया गया।

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