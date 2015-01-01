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अद्भुत नजरा:सीजन की तैयारी; अब गड़ीसर में चलेगी पीले रंग की नौकाएं

जैसलमेर4 घंटे पहले
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स्वर्णनगरी की पहचान गोल्डन सिटी के नाम से है और सोनलिया आभा लिए इस शहर में हर तरफ पीले पत्थरों से बने मकान ही नजर आते हैं। पुरानी इमारतों से लेकर नए मकानों का फ्रंट पीले पत्थरों से बना है। इस थीम को बरकरार रखने के लिए समय समय पर प्रशासन ने शहरवासियों को मकानों के फ्रंट जैसलमेरी पत्थरों से या फिर पीला रंग करने के लिए कहा है। इसी क्रम में गड़ीसर सरोवर में चलने वाली नौकाओं को पीला रंग दिया गया है। इससे पहले रंग बिरंगी नौकाएं चल रही थी। प्रशासन के निर्देशानुसार ठेकेदार ने सभी नौकाओं को पीला रंग कर दिया है। अब सरोवर में चलती गोल्डन कलर की नौकाओं का नजारा भी अद्भुत नजर आ रहा है।

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