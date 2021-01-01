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सम्मान:रियल स्माइल ग्रुप ने दिव्यांग नृतक काे किया सम्मानित

जैसलमेर2 घंटे पहले
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रियल स्माइल ग्रुप ने दिव्यांग नृतक का सम्मान किया गया। रियल स्माइल ग्रुप के पदाधिकारियों ने पर्यटन स्थल सम पहुंचकर ददिव्यांग नृतक सुनिल परिहार का सम्मान किया। इस अवसर पर ग्रुप के संरक्षक चन्दनदान रतनू ने दिव्यांगंग नृतक सुनिल परिहार का माल्यार्पण कर व शॉल ओढाकर सम्मान किया।

इस अवसर पर अध्यक्ष सीपी सुथार ने कहा कि सुनिल परिहार एक पांव से दिव्यांगहं । उसके बावजूद भी परिहार बेखूबी अपनी कला का प्रदर्शन करते है और दर्शकों का मनमोह लेते है।

इस अवसर ग्रुप की तरफ से दिव्यांग नृतक परिहार का हौसला अफजाई किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रुप के उपाध्यक्ष रणवीर देवासी, सचिव विवेक गाेस्वामी, सदस्य रितिक गर्ग व राहुल सुथार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में कलाकार सुनिल परिहार ने रियल स्माईल ग्रुप का आभार प्रकट किया।

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