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5 स्थानों पर टीकाकरण सत्रों का होगा आयोजन:राजस्व उपनिवेशन विभाग के कार्मिकों को आज लगेंगे कोविड वैक्सीन के टीके

जैसलमेर2 घंटे पहले
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कोेविड 19 वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम के द्वितीय चरण अंतर्गत जैसलमेर जिले में गुरूवार को राजस्व, उपनिवेशन विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। सीएमएचओ डाॅ. कमलेश चौधरी ने बताया कि जैसलमेर जिले में गुरूवार को 5 स्थानों जवाहर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोकरण, फतेहगढ, मोहनगढ़ व नाचना में टीकाकरण सत्रों का आयोजन कर राजस्व उपनिवेशन विभाग के समस्त 202 अधिकारियों एवं कार्मिकों का कोेविड 19 वैक्सीन टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन का टीका पूर्ण सुरक्षित है।

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