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राजस्थान लोक सेवा आयोग:आरपीएससी ने जारी की चार परीक्षाओं की तारीखें

जैसलमेर4 घंटे पहले
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राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लंबे समय बाद परीक्षा कैलेंडर जारी करने का प्रयास किया गया है। आयोग ने फिलहाल दिसंबर से फरवरी 2021 तक आयोजित की जाने वाली चार प्रमुख परीक्षाओं की तारीखें जारी कर दी हैं। फिलहाल आयोग कुल 335 पदाें पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करेगा। आयोग की संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि कृषि अधिकारी (कृषि विभाग) संवीक्षा परीक्षा 2020 का आयोजन 19 जनवरी 2021 को किया जाएगा। यह परीक्षा 97 पदों पर भर्ती के लिए ली जाएगी। फरवरी 2021 में एसीएफ व फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 18 से 26 फरवरी तक आयोजित होगी।

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