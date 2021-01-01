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परिवर्तन:भवन मरम्मत एवं रंगरोगन के लिए यूआईटी को 68 लाख रुपए स्वीकृत, तीन माह में तैयार हो जाएगा

जैसलमेर2 घंटे पहले
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  • जनजाति बालिका छात्रावास जेठवाई से जैसलमेर में होगा शिफ्ट

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से जेठवाई गांव में संचालित जनजाति बालिका छात्रावास को जैसलमेर शहर में शिफ्ट कर इसका बेहतर ढंग से संचालन किया जाएगा। इस छात्रावास को सुरक्षा, प्रबंधन एवं सुविधाओं की दृष्टि से शहर में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुनसिंह बामनिया ने जैसलमेर शहर में छात्रावास को शिफ्ट करने की दृष्टि से किशनीदेवी मगनीराम मोहता राजकीय बालिका विद्यालय परिसर स्थित छात्रावास भवन का अवलोकन किया। जहां छात्रावास स्थापित करने को हर दृष्टि से उपयुक्त माना।

उन्होंने बताया कि जैसलमेर शहर में बालिका छात्रावास संचालन और अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक होगा तथा छात्रावासी बालिकाओं को अध्ययन की सहूलियत होगी। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बामनिया ने भवन प्रांगण, परिसरों व कक्षों आदि का गहन अवलोकन किया और इससे जल्द से जल्द इसे उपयुक्त बनाए जाने के निर्देश दिए।

इस दौरान कलेक्टर आशीष मोदी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायणसिंह चारण, नगर विकास न्यास के सचिव अनुराग भार्गव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता हरीश कुमावत एवं उप निदेशक बुद्धिसागर उपाध्याय, उद्योगपति केडी सिंह, नगर विकास न्यास के अधिशासी अभियंता साहबराम जोशी, विकास अधिकारी हीरालाल कलबी आदि अधिकारी साथ थे।

जनजाति बालिका छात्रावास की आवश्यक मरम्मत एवं रंगरोगन आदि के उपरांत यहां सभी जरूरी सुविधाओं युक्त छात्रावास का संचालन आगामी शिक्षा सत्र से आरंभ कर दिया जाएगा। इसकी मरम्मत एवं रंगरोगन आदि के कार्यों के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने नगर विकास न्यास जैसलमेर को 68 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की है।

यूआईटी द्वारा 3 माह में इस कार्य को पूर्ण कर इस भवन को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को छात्रावास संचालन के लिए हस्तांतरित किया जाएगा। 50 जनजाति बालिकाओं के लिए स्वीकृत इस छात्रावास में 75 से 100 बालिकाओं के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध होगी।

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