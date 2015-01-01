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चयन:द्वितीय श्रेणी शिक्षक पालीवाल का संस्कृत व्याख्याता पद पर चयन

जैसलमेर4 घंटे पहले
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जैसलमेर निवासी द्वितीय श्रेणी शिक्षक राजेंद्र पालीवाल पुत्र सांगीदान पालीवाल का संस्कृत व्याख्याता के पद पर चयन हुआ है। संस्कृत व्याख्याता में चयन होने पर पालीवाल समाज व उनके मित्रगण में खुशी की लहर छाह गई। साथ ही उन्हें बधाई देने का तांता लगा हुआ है। पालीवाल ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दो भाई बहिन को मार्गदर्शन देकर पढ़ाया। बहिन सरकारी अध्यापक है व पिता नहरी विभाग जैसलमेर में ही कार्यरत हैं।

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