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नामांकन:जिला परिषद सदस्य केे सात प्रत्याशी करोड़पति, हरीश की संपत्ति 10 करोड़

जैसलमेर2 घंटे पहले
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  • अब्दुला फकीर की 49 लाख और अमरदीन फकीर की पत्नी के पास 12 लाख

जिला परिषद सदस्यों के चुनावों का मैदान तैयार हो चुका है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का प्रचार तेज कर दिया है। इस बार जिला प्रमुख की लड़ाई में त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ कांग्रेस के दो गुट और दूसरी तरफ भाजपा भी टक्कर में है। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा दिए गए संपति के आंकड़ों में विधायक रूपाराम के पुत्र हरीश धनदे के पास सर्वाधिक 10 करोड़ 11 लाख 33 हजार 138 रुपए की संपति है।जैसलमेर विधायक रूपाराम ने फकीर परिवार को इस मामले में पछाड़ दिया है। धनदे परिवार के दोनों सदस्य करोड़पति है।

हरीश के साथ ही अंजना मेघवाल भी 2 करोड़ 48 लाख 83 हजार की संपति के साथ इस सूची में शामिल है। वहीं फकीर परिवार के सदस्य अब्दुला फकीर की संपति 49 लाख और अमरदीन फकीर की पत्नी धप्पी के पास 12 लाख की संपति है। जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले 46 अभ्यर्थियों में 7 करोड़पति और 13 उम्मीदवारों की सपत्ति 10 लाख से ज्यादा है।

शेष सभी उम्मीदवारों की संपति 10 लाख से कम है। इसी प्रकार इस सूची में सबसे कम उम्र का प्रत्याशी वार्ड नं. 7 से निर्दलीय किशोर पूनड़ (21) व सबसे उम्रदराज वार्ड नं. 1 के निर्दलीय प्रत्याशी हड़ाताराम §(65) व वार्ड नं. 17 से भाजपा प्रत्याशी उतमसिंह (65) है। शिक्षा के क्षेत्र में 46 प्रत्याशियों में से एक मात्र अनपढ़ प्रत्याशी है। वहीं 14 प्रत्याशी सिर्फ साक्षर हैं। इसके अलावा 10वीं के 4, 12वीं के 9 और ग्रेजुएशन के 7, पीजी के 5 अभ्यर्थी हैं।

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