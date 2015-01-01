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प्रशिक्षण:30 महिलाओं को 30 दिन तक दिया सिलाई प्रशिक्षण,मोकला में महिला टेलर प्रशिक्षण का समापन

जैसलमेर2 घंटे पहले
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित 30 दिवसीय निशुल्क महिला टेलर प्रशिक्षण का समापन मोकला गांव में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजिविका जिला परियोजना अधिकारी शंभुदयाल कुमावत, आरसेटी निदेशक जैसलमेर जगदीश नारायण एवं वरिष्ठ अनुदेशक व प्रोग्राम कोडिनेटर ओम कंवर भाटी, असेसमेंट टीम से शशि यादव, रामेश्वरी चौधरी के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रणाम पत्र दिए गए। कुमावत ने प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि सिलाई कार्य का उपयोग व्यापार क्षेत्र में कर जीवन में आर्थिक रूप से स्वावबंलन बन सकते हैं। आरसेटी के निदेशक जगदीश नारायण ने

बताया कि वर्तमान में बेरोजगार युवक व युवतियों के लिए हमारी संस्था एसबीआई आरसेटी किसी वरदान से कम नही हैं संस्थान में जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार से संबंधित लगभग 61 प्रकार के निशुल्क प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रोग्राम कोडिनेटर ओम कंवर भाटी ने भी स्वरोजगार के क्षेत्र में अपने विचार व्यक्त किए व 30 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों

को जीवन में आगे बढ़ने व आत्मनिर्भर बनने के लिए व्यकित्व विकास, समय प्रबंधन, समस्या समाधान, उद्यमशील व्यक्ति की योग्यता, आत्मविश्वास, जोखिम लेना, कार्य में गुणवता के बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में दक्ष प्रशिक्षक दुर्गा कंवर ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

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