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ऑपरेशन:चार वर्षीय बालक के कान का किया सफल ऑपरेशन

जैसलमेर2 घंटे पहले
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शहर के टीपेंद्र (4) के कान का डॉ. अमित गोयल द्वारा जटिल आॅपरेशन कर नई जिंदगी प्रदान की। जानकारी के अनुसार टीपेंद्र के कान में लंबे समय से तकलीफ थी। जिसके बाद डॉ. गोयल ने टीपेंद्र के कान का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। अस्पताल से छुट्‌टी मिलने पर टीपेंद्र का घर पहुंचने पर उसके परिवार के सदस्यों व पड़ोसियों द्वारा स्वागत किया गया। टीपेंद्र के परिजन भगवानदास भाटी ने डॉ. गोयल का आभार जताया।

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