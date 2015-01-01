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पहले ठंडे बस्ते में चला गया प्रोजेक्ट:जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सेंटर तैयार नए साल से शुरू होगी सप्लाई, सभी वार्ड जुड़ेंगे

जैसलमेर6 घंटे पहले
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  • कोरोनाकाल में मंजूरी के छह माह बाद तैयार हो गया सेंटर

जिले के सबसे बड़े राजकीय अस्पताल में ऑक्सीजन सेंटर जल्द ही शुरू होने वाला है। सप्लाई सिस्टम लागू कर दिया गया है। पाइप लाइन भी बिछ गई है और अस्पताल के हर एक वार्ड में यह लाइन पहुंचा दी गई है। कंट्रोल यूनिट भी पूरी तरह से तैयार है। अब इसे ऑपरेट करने के टेंडर का इंतजार है। उम्मीद लगाई जा रही है कि एक माह के भीतर यह सिस्टम चालू कर दिया जाएगा। जवाहर अस्पताल में अब तक यह सुविधा नहीं थी। मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर सिलेंडर सिस्टम लगाया जाता।

कई बार सिलेंडर लाने में देरी होती तो मरीज की हालत और भी बिगड़ जाती। आम तौर पर सरकारी अस्पतालों में यह सिस्टम चालू रहता है लेकिन जैसलमेर में कुछ साल पहले पाइप लाइन तो बिछाई गई थी उसके बाद योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी। करीब छह माह पहले कोरोना काल को देखते हुए राज्य सरकार ने जैसलमेर में ऑक्सीजन सेंटर शुरू करने की योजना बनाई और एक दिल्ली की कंपनी को इसका काम दे दिया। हाल ही में सेंटर का सैटअप पूरा हो चुका है। नए साल से सप्लाई शुरू होने की उम्मीद है।

राहत;जिला अस्पताल के 140 बेड पर मिलेगी ऑक्सीजन, अब सिलेंडर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा
इस नए सिस्टम के तहत अस्पताल के सभी वार्डों में पाइप लाइन बिछाई गई है। एमसीएच यूनिट में अलग से सप्लाई व्यवस्था है जिसके चलते उसे इस सेंटर से नहीं जोड़ा गया है। वहीं मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, ट्रोमा सेंटर सहित सभी वार्डों के लगभग 140 बेड पर यह सिस्टम लगाया गया है। ताकि यहां आने वाले मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर सीधे ही वॉल्व खोलकर ऑक्सीजन दी जा सके।

जनरेशन सिस्टम भी बन रहा है
इसी सेंटर के सुचारू संचालन के लिए सरकार ने जनरेशन सेंटर भी यहीं स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऑक्सीजन सेंटर में एक समय में 24 डी टाइप सिलेंडर लगेंगे। 8-8 सिलेंडर के तीन ब्लॉक बनाए गए हैं। इसके तहत एक दो दिन में 8 सिलेंडर खत्म होने पर उन्हें रिफिल के लिए जोधपुर भेजने की व्यवस्था थी। रोज रोज ट्रांसपोर्ट का खर्च ज्यादा आने के चलते पहले से ही जनरेशन सिस्टम भी स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया। इस सिस्टम के लिए ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा। इसकी क्षमता एक दिन में 35 सिलेंडर डी टाइप जितनी है।

अब ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी
पिछले दिनों कोरोना के गंभीर मरीज जब सामने आ रहे थे तब ऑक्सीजन की भारी कमी महसूस की जा रही थी। जैसलमेर के निजी अस्पतालों में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होने और सरकारी अस्पताल में कम ही सिलेंडर होने के चलते अधिकांश लोग जोधपुर के भरोसे रहे और इसी वजह से उन्हें जोधपुर रेफर होना पड़ा। लेकिन अब जवाहर अस्पताल में इतनी ऑक्सीजन होगी कि एक भी मरीज को इस वजह से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक समय में 24 सिलेंडर सिस्टम से जुड़े रहेंगे और 35 सिलेंडर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन तैयार रहेगा।

जल्द ही सिस्टम शुरू होगा

ऑक्सीजन सेंटर का सैटअप हो चुका है। पाइप लाइन भी बिछ गई है और अब जनरेशन सिस्टम लगाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी और 140 बेड पर सीधे ही ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी। मरीजों को इससे काफी फायदा होगा। सिलेंडर लाने ले जाने में नुकसान होने की आशंका बनी रहती थी।
डॉ. जे.आर. पंवार, पीएमओ, जवाहर अस्पताल

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