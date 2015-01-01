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बड़ा हादसा होने से टला:संतुलन बिगड़ने के बाद चांधन के पास गाड़ी पलटी, टला हादसा

लाठी4 घंटे पहले
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क्षेत्र के चांधन गांव के पास बुधवार देर रात एक बोलेरो गाड़ी अज्ञात कारणों से असंतुलित होकर में पलटी खा गई। हादसे में बोलेरो गाड़ी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे के दौरान बोलेरो गाड़ी में सवार किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया।

जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात गुजरात से कुछ दोस्त बोलेरो गाड़ी में सवार होकर जैसलमेर घूमने के लिए जा रहे थे। इस दौरान चांदन गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर बोलेरो गाड़ी असंतुलित होकर सड़क से नीचे उतर कर पलटी खा गई। हादसे में बोलेरो गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

वहीं बोलेरो गाड़ी में सवार किसी भी व्यक्ति को चोटें नहीं आई। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना मिलने पर चांदन पुलिस चौकी से खीमसिंह भाटी, श्रीराम, अरुण कुमार सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में लेने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आरपीओ अधिकारी जीवराजसिंह शेखावत अपने कार्मिकों के साथ मौके पर पहुंचे।

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