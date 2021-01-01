पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

फायरिंग से दहशत:10 गाड़ियों में 50 लोगों के साथ आए ठेकेदार ने की फायरिंग ग्रामीणों ने पीछा किया तो बंदूक व गाड़ी छोड़कर भाग गए

जैसलमेर7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • लाला गांव में ग्रामीणों व सोलर कंपनी के ठेकेदार के बीच विवाद, फायरिंग से दहशत,दो थानों की पुलिस पहुंची

जैसलमेर के लाला व कराड़ा गांव के पास रविवार को सोलर कंपनी के ठेकेदार और ग्रामीणों के बीच एक साइट पर काम शुरू करने को लेकर विवाद हो गया। जिस पर ग्रामीणों ने विरोध के लिए ठेकेदार की गाड़ियां रूकवा दी।

जिस पर सोलर कंपनी का ठेकेदार 8 से 10 गाड़ियों में हथियार व करीब 40 लोगों को लेकर मौके पर पहुंच गया। जिसके बाद ठेकेदार व उसके लोगों ने वहां अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हालांकि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ लेकिन एकबारगी ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। इसकेे बाद ग्रामीणों द्वारा ठेकेदार व उसके आदमियों को पकड़ने की कोशिश के चलते ठेकेदार अपने आदमियों के साथ भाग गया। लेकिन इसी हड़बड़ाहट में एक स्कॉर्पियों को वहीं छोड़कर भाग गए। जिसमें एक बंदूक व अन्य हथियार भी मिले। घटना की जानकारी मिलने के साथ ही देवीकोट चौकी व सांगड़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची।

समझाइश के लिए सिक्योरिटी की गाड़ी में आए कंपनी के कर्मचारी को छोड़कर भाग गए ठेकेदार व उनके साथी
इस पूरे घटनाक्रम में फायरिंग करने के बाद ठेकेदार व उसके आदमी तो भाग गए। लेकिन उनके साथ आए कंपनी के कर्मचारियों को वे वहीं छोड़ गए। कंपनी के कर्मचारी के अनुसार उसे स्थिति कंट्रोल करने के साथ ही ग्रामीणों से बात करने के लिए ठेकेदार साथ लाया था। लेकिन यहां आने के साथ ही ठेकेदार ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान उन्हें जब मौका मिला तो वे यहां से भाग गए और कर्मचारी को वहीं छोड़ दिया। कंपनी के कर्मचारी के अनुसार ठेकेदार के साथ आई गाड़ियों में लाठी, डंडा, बंदूक व पिस्टल भी थी।

जब तक कंपनी के अधिकारी नहीं आते काम नहीं होगा शुरू
लाला व कराड़ा गांव के बीच सोलर कंपनी द्वारा काम शुरू किया जाना है। जिस पर किसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने कंपनी के अधिकारियों के नहीं आने तक काम को रोकने की बात कही। इसी बीच कंपनी के अधिकारियों को से पहले ही ठेकेदार मौके पर पहुंच गया तथा अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया।

लाला व कराड़ा गांव के पास फायरिंग होने की सूचना मिली। जिस पर देवीकोट चौकी व सांगड़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। जहां पर स्कॉर्पियों गाड़ी व प्वाइंट 221 की बंदूक व कारतूस बरामद किए गए है। गाड़ी व हथियार को जब्त कर थाने ले आया गया है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। ग्रामीणों ने मुकदमा दर्ज करवाया है। -श्यामसुंदरसिंह, उप अधीक्षक

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें2 फरवरी से महेश्‍वर में शूट होगी विक्‍की कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म, होटल से सेट तक बनेगा बायो बबल - बॉलीवुड - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser