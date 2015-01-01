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कोविड-19:काेराेना का खतरा टला नहीं, एक दिन में 28 पॉजिटिव, आंकड़ा 1708 पहुंचा

जैसलमेर4 घंटे पहले
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  • सर्दी के साथ जिले में बढ़ने लगे कोरोना के मरीज, सावधानी ही बचाव

जैसलमेर में अब कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को आई कोरोना जांच रिपोर्ट में 28 पॉजिटिव सामने आए। जिसके बाद जिले का आंकड़ा बढ़कर 1708 पहुंच गया है। हालांकि जैसलमेर में पिछले दिनों से लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे थे। लेकिन पिछले दो दिनों से आंकड़े में उछाल आ गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ कुणाल साहू ने बताया कि शुक्रवार को 321 कोरोना सैंपल

की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसमें 28 जनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव व 293 जनों की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। डॉ साहू ने बताया कि 28 पॉजिटिव केस में से 20 जैसलमेर क्षेत्र व 8 पोकरण क्षेत्र के है। शुक्रवार को जिले में 235 सैंपल जांच के लिए गए।

सर्दी बढ़ने से जैसलमेर ही नहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे है। जिससे जैसलमेर के मरीज दूसरे जिलों में इलाज के लिए जाते है तो उन्हें उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। जिससे जैसलमेर के निवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आमजन सजग नहीं हुए तो कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने की संभावना है।

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