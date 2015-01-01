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शिक्षण कार्यक्रम:मतदान अधिकािरयों का 16 को होने वाला पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम टला, अब 20 नवंबर को होगा

जैसलमेर3 घंटे पहले
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  • भणियाणा क्षेत्र के पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का जैसलमेर में होना था प्रशिक्षण

पंचायत समिति भणियाणा क्षेत्र में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के लिए नियुक्त पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण जो 16 नवंबर को रखा गया था, उसकों प्रशासनिक कारणों से संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर 20 नवंबर को प्रशिक्षण रखा गया हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम ओपी विश्नोई ने बताया कि 16 नवंबर के स्थान पर पंचायत समिति भणियाणा क्षेत्र में निर्वाचन के लिए नियुक्त पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारी का प्रशिक्षण अब 20 नवंबर को सुबह 9 बजे एसबीके राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर में रखा गया है।

पंचायत समिति जैसलमेर के लिए प्रशिक्षण 17 नवंबर को: पंचायत समिति जैसलमेर क्षेत्र में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए नियुक्त पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रथम का प्रथम प्रशिक्षण 17 नवंबर को सुबह 9 बजे एसबीके राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर में रखा गया हैं। पंचायत समिति फतेहगढ़ क्षेत्र में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए नियुक्त पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रथम का प्रथम प्रशिक्षण 18 नवंबर को सुबह 9 बजे एसबीके राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर में रखा गया हैं। पंचायत समिति सम क्षेत्र में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए नियुक्त पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रथम का प्रथम प्रशिक्षण 19 नवंबर को सुबह 9 बजे एसबीके राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर में रखा गया हैं।

उन्होंने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रथम को निर्देशित किया कि वे अनिवार्य रूप से निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि अनुपस्थित रहने पर संबंधित मतदान अधिकारी के विरूद्ध निर्वाचन नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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