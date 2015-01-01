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पंचायत समिति:मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में सूखा दिवस रहेगा

जैसलमेर3 घंटे पहले
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जिले में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान के दिन सूखा दिवस रहेगा। पहले चरण के चुनाव 23 द्वितीय चरण में 27नवंबर, तृतीय चरण में 1 दिसंबर व चतुर्थ चरण में 5 दिसंबर को मतदान हाेंगे। मतदान समाप्ति के 48 घंटे से पूर्व तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग की प्रदत्त शक्तियों के तहत

प्रथम चरण में पंचायत समिति मोहनगढ़ व नाचना क्षेत्र में जहां मतदान 23 नवंबर को होना हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रों में तथा इस क्षेत्र के 5 किमी परिधीय क्षेत्र में 21 नवंबर को शाम 5 बजे से 23 नवंबर को शाम 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया है। द्वितीय चरण में पंचायत समिति सांकड़ा व भणियाणा क्षेत्र में जहां मतदान 27 नवंबर को होना हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रों में तथा इस क्षेत्र के 5 किमी परिधीय क्षेत्र में 25 नवंबर को शाम 5 बजे से

27 नवंबर को शाम 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया हैं। तृतीय चरण में पंचायत समिति जैसलमेर व फतेहगढ़ क्षेत्र में जहां मतदान 1 दिसंबर को होना हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रों में तथा इस क्षेत्र के 5 किमी परिधीय क्षेत्र में 29 नवंबर को शाम 5 बजे से 1 दिसंबर को शाम 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया हैं। चतुर्थ चरण में पंचायत समिति सम क्षेत्र में जहां मतदान 5 दिसंबर को होना हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रों में तथा इस क्षेत्र के 5 किमी परिधीय क्षेत्र में 3 दिसंबर को शाम 5 बजे से 5 दिसंबर को शाम 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया है।

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