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परेशानी:तीन सरपंच बदले लेकिन नहीं बदली तो रामगढ़ की सूरत, विकास से कोसों दूर

जैसलमेर4 घंटे पहले
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  • रामगढ़ में पानी निकासी की समस्या नासूर बन गई, पूरे कस्बे में गंदगी का आलम, लोग परेशान, दस साल बाद भी कस्बे में आज भी पुरानी समस्याएं

रामगढ़ में पानी निकासी की समस्या नासूर बन गई है और आमजन परेशान है। रामगढ़ पंचायत के तीन सरपंचों को कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन पानी निकासी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों का कहना है कि रामगढ़ पंचायत के तीन सरपंच बदल गए लेकिन हालात अब भी अब वही है। ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया पानी निकासी का नाला पूरी तरह से अवरूद्ध हो चुका है ऐसे में गंदा पानी गलियों में फैल कर बीमारियों को खुला निमंत्रण दे रहा है।

आम रास्तों पर फैले गंदे पानी की वजह से आवागमन बाधित हो रहा है लेकिन पिछले तीन सरपंचों के कार्यकाल में पंचायत का रवैया पानी निकासी को लेकर पूरी तरह से उदासीन रहा है। ग्राम पंचायत ने पानी निकासी का नाला बना कर इतिश्री कर दी। कस्बे में बना पानी निकासी का नाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और अवरूद्ध हो चुका है।

उदासीनता: स्वच्छता को लेकर ग्राम पंचायत उदासीन, 2011 में पानी निकासी की समस्या के चलते बाजार में जमा गंदा पानी और 2020 में भी वही हालात

रामगढ़ में चारों तरफ फैली गंदगी और उगी अवांछित बबूल की झाड़ियां स्वच्छ भारत अभियान का भी मजाक बना रही है। इसके साथ ही स्वच्छता को लेकर ग्राम पंचायत उदासीन नजर आ रही है। कस्बे के मुख्य बाजार सहित विभिन्न गली मौहल्लों में गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो गया है और बबूल की झाड़ियों गंदे पानी की वजह से मार्ग अवरूद्ध हो रहे है। जगह जगह बिखरी गंदगी बीमारियों का कारण बन रही है जिससे आमजन परेशान है। ग्राम पंचायत के स्वच्छता के प्रति उदासीन रवैये के चलते जगह जगह गंदगी के ढ़ेर लग गए हैं। गंदगी की वजह से दुर्गंधयुक्त वातावरण बना हुआ है। जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया हैं। कस्बे में व्याप्त समस्याओं की सुध नहीं ली जा रही है।

अब नजर आ रही उम्मीद की किरण
दो माह पूर्व ग्राम पंचायत के हुए चुनाव के दौरान कस्बे में केवल गंदे पानी की निकासी का एकमात्र मुद्दा रहा था और इस समस्या के समाधान के वादे के साथ चुनाव लड़ा गया था। ग्रामीणों को नव निर्वाचित सरपंच से उम्मीद है कि कस्बे की इस समस्या का समाधान हो पाएगा। वहीं हाल ही में रामगढ़ के ही प्रतापसिंह सोलंकीा के जिला प्रमुख बनने के बाद ग्रामीणों की उम्मीदें और भी बढ़ गई है। ग्रामीणों को अब उम्मीद की किरण नजर आने लगी है कि नव निर्वाचित जिला प्रमुख व सरपंच मिल कर कस्बे की मूलभूत समस्याओं का समाधान करेंगे।

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