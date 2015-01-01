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जनजातीय विकास:गुजरात सरकार के जनजातीय विकास मंत्री सिंह दो दिवसीय जैसलमेर दौरे पर

जैसलमेर4 घंटे पहले
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गुजरात सरकार के जनजातीय विकास मंत्री गणपतसिंह वी वसावा दो दिवसीय भ्रमण पर जैसलमेर आएंगे। एडीएम ओपी विश्नोई ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनजातीय विकास मंत्री सिंह शुक्रवार को अहमदाबाद से हैलीकाॅप्टर से रवाना होकर दोपहर 12.30 बजे जैसलमेर आएंगे। वे जिले का भ्रमण करेंगें तथा शनिवार को मंत्री दोपहर 1.10 बजे विमान से अहमदाबाद के लिय प्रस्थान करेंगे।

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