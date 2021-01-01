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कार्रवाई:बिना अनुमति पैराग्लाइडिंग करते दो गिरफ्तार,गाड़ी जब्त

रामगढ़7 घंटे पहले
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रामगढ़ थाना क्षेत्र में बिना अनुमति पर्यटकों को पैराग्लाइडिंग करवाना दो व्यक्तियों को मंहगा पड़ गया। उपनिरीक्षक हनुमानाराम विश्नोई ने बताया कि पूनमनगर व सियांबर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ लोग वहां से गुजरने वाले पर्यटकों को रुकवाकर पैराग्लाइडिंग करवा रहे थे।

पुलिस द्वारा संचालकों को पैराग्लाइडिंग करवाने के अनुमति पत्र के बारे में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संचालक लोकेंद्रसिंह निवासी पूनमनगर व एक अन्य को गिरफ्तार किया तथा पैराग्लाइडिंग में प्रयुक्त की जाने वाली जीप को जब्त किया। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर महापुरुषों के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया। उप निरीक्षक हनुमानाराम ने बताया कि सोशल मीडिया पर बने ग्रुप में महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी करने पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए बाबूसिंह पुत्र प्रयागसिंह निवासी नेतसी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की।

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