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टीकाकरण:मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर 545 गर्भवती महिलाओं एवं 3 हजार 276 बच्चों का हुआ टीकाकरण

जैसलमेर2 घंटे पहले
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जिले में नवंबर माह के प्रथम गुरुवार को चिकित्सा विभाग के कार्मिकों द्वारा विभिन्न स्थानों पर मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. कुणाल साहु ने बताया कि जिले भर में एएनएम, आशाओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के अवसर पर निर्धारित स्थलों पर कुल 243 टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया गया। डाॅ. साहु ने बताया कि जिले में आयोजित कुल 243 टीकाकरण सत्रों में 545 गर्भवती महिलाओं एवं 3 हजार 276 बच्चों का टीकाकरण किया गया।

इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कर प्रसव पूर्व जांच व परामर्श तथा आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का वितरण कर लाभांवित किया गया। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. कुणाल साहु व डाॅ. अशोक द्वारा जैसलमेर शहरी क्षेत्र की राणीसर कच्ची बस्ती एवं रेल्वे स्टेशन स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों तथा बासनपीर दक्षिण, भागू का गांव एवं चांधन में, डिप्टी सीएमएचओ डाॅ. आरपी गर्ग ने सोढाकोर व चांधन में, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम अजयसिंह कडवासरा, जिला नोडल अधिकारी एनएचएम, पवन शर्मा जिला आशा समन्वयक देवराज ने लाणेला, भादासर व मोकला में आयोजित मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों

का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। डाॅ. साहु ने बताया कि विभागीय अधिकारियों व चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों तथा सुपरवाइजरी स्टाॅफ द्वारा भी जिले में आयोजित मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर आयोजित टीकाकरण सत्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

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