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परेशानी:कीचड़ से गुजर रहे ग्रामीण हर समय होती है परेशानी

लाठी3 घंटे पहले
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कस्बे में स्थित राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाने के लिए आने वाले मरीजों को पहले गड्ढो में तब्दील हुए रास्तें को पार करने की परीक्षा देनी पड़ रही है। मुख्य मार्ग से चिकित्सालय तक जाने वाले मरीजों को अस्पताल पहुंचने से पहले क्षतिग्रस्त सड़क से गुजरना पड़ता है। गौरतलब है कि लाठी कस्बे के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग से चिकित्सालय को जोड़ने वाला रास्ता कच्चा होने के कारण यहां पर आए दिन रेत बरसात के मौसम में पानी जमा हो जाता है जिससे चिकित्सालय जाने वाले वाहनों व पैदल जाने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
गर्भवती महिलाओं को लेकर जाना मुश्किल
क्षेत्र से प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालय जाने के लिए इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है। सड़क पर इतने गड्ढ़े हैं कि पूरे रास्ते गर्भवती महिला के लिए रास्ता खतरनाक बन जाता है। मजबूरी ऐसी है कि इसी मार्ग से आना-जाना पड़ रहा है। रात के समय इस मार्ग पर अंधेरा रहने के कारण हादसे की आशंका लगी रहती हैै। इसके साथ महिलाओं,बुजुर्गों व बच्चों का इस मार्ग से निकलना मुश्किल हो जाता है। लम्बे समय से समस्या होने के बाद भी जिम्मेदारों की नींद नहीं खुल रही है।

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