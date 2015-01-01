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महिलाओं की बैठक:आवाज अभियान; महिलाएं सशक्त बनें, डरें नहीं और अपराधियों की सूचना भी दें

जैसलमेर2 घंटे पहले
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  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी सहित अन्य महिलाओं की बैठक में सुझाव भी लिए

पुलिस द्वारा जिले में महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जैसलमेर डिप्टी श्यामसुंदरसिंह के निर्देशन में सदर थानाधिकारी अरविंद कुमार द्वारा धउवा गांव में एएनएम, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व गांव की महिलाओं की बैठक ली। जिसमें महिलाओं को अपने अधिकारों महिला सुरक्षा व सम्मान व महिला अत्याचार, बलात्कार संबंधी कानून के विषय में जागरूकता एवं इनके दुष्परिणाम व अपराधों की रोकथाम में सहयोग के संबंध में जानकारी दी गई।इसी तरह गुरूवार को रामगढ़ में ऑपरेशन आवाज के तहत बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में थाना प्रभारी रामगढ़ तेजसिंह व पुलिस जाब्ता हैड कांस्टेबल आदाराम, आसुराम, कांस्टेबल मालाराम, महिला कांस्टेबल सुनिता, रेमती तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता व आशासहयोगिनी राणी व अन्‍य महिलाएं उपस्थित रहे। उन्‍होंने संबोधन में आंगनबाड़ी व अन्‍य मोहल्ले की महिलाओं को महिला अधिकारों एवं अत्‍याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान एवं अपने अधिकारों एवं हक के प्रति सजग रहने के लिए बताया गया। साथ ही लैगिंग अपराधों की रोकथाम के लिए अविलंब सूचना देने के संबंध में जागरूक किया गया। पुलिस की ओर से महिलाएं एवं बालिका सुरक्षा के प्रति

ऑपरेशन आवाज विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत सोशल एप नंबर भी जारी किया गया है जिससे महिला अपराध की घटना व आपास स्थिति की जानकारी पुलिस को दी जा सकती है। इसके साथ ही खुहड़ी थाना में थानाधिकारी घेवरराम द्वारा ऑपरेशन आवाज के तहत कोरवा गांव में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थानाधिकारी मय जाब्ता तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशासहयोगिनी तथा

अन्‍य महिलाएं उपस्थित रही। संबोधन में आंगनबाड़ी व अन्‍य मोहल्ले की महिलाओं को महिला अधिकारों एवं अत्‍याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान एवं अपने अधिकारों एवं हक के प्रति सजग रहने के लिए बताया गया। साथ ही लैगिंग अपराधों की रोकथाम के लिए थाना या पुलिस कंट्राेल रुम पर अविलंब सूचना देने के संबंध में जागरूक किया गया।

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