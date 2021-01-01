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कैच द रेन जल संरक्षण पर वेबिनार:नेहरू युवा केंद्र द्वारा जल संरक्षण पर वेबिनार कल

जैसलमेर2 घंटे पहले
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नेहरू युवा केंद्र जैसलमेर द्वारा आगामी 5 फरवरी को सुबह 11 बजे कैच द रेन जल संरक्षण पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वर्षा जल संरक्षण पर चर्चा की जाएगी। नेहरू युवा केन्द्र के जिला युवा समन्वयक फतेहलाल भील ने बताया कि कार्यक्रम में वक्ता के रूप में मरू लोक सांस्कृतिक केंद्र एवं संग्रहालय के संस्थापक, वयोवृद्ध इतिहासकार नंदकिशोर शर्मा जैसलमेर में जल संरक्षण का इतिहास एवं वर्तमान, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ दीपक चतुर्वेदी जल संरक्षण के उपाय विषयक तकनीकी जानकारी व इससे संबंधित सरकारी योजनाएं तथा सहायक प्रोफेसर छगनलाल जल संसाधन की महत्ता विषय पर जानकारी देंगे।

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