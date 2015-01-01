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मौसम:आज हिमालय से टकराएगा पश्चिमी विक्षोभ, दाे दिन बाद पड़ेगी तेज सर्दी,फसलों को फायदा

जैसलमेर2 घंटे पहले
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एक ताजा पश्चिम विक्षोभ शुक्रवार को हिमालय क्षेत्र से टकरा जाएगा। जिससे उत्तरी पश्चिमी भारत में 15 नवंबर से टकराएगा। इसका असर जैसलमेर में भी देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 14-15 नवंबर से बादल छाए रहने के साथ ही तेज सर्दी का असर भी बढ़ जाएगा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 30 व न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि जैसलमेर में सुबह व शाम गुलाबी सर्दी का अहसास हो रहा है। लेकिन विक्षोभ के टकराने के साथ ही सर्दी का असर तेज हो जाएगा।

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