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बैठक:जहां कही भी भ्रष्टाचार की जानकारी हो, विभाग के साथ साझा करें: डीएसपी पुरोहित

जैसलमेर5 घंटे पहले
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  • राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की नीति के तहत विभिन्न संगठनों के सदस्यों के साथ एसीबी के डीएसपी ने किया संवाद

एसीबी चौकी जैसलमेर पर विभिन्न व्यापारिक संगठनों व सामाजिक संगठनों के सदस्यों की बैठक उप अधीक्षक अनिल पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उप अधीक्षक अनिल पुरोहित ने विभिन्न व्यापारिक व सामाजिक संगठनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टोलरेंस की नीति एवं भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन के प्रयासों के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के

महानिदेशक बीएल सोनी के नेतृत्व एवं निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर द्वारा राज्य व केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग जहां पर भ्रष्टाचार की शिकायते आम हैं उनके विरूद्ध इस मुहिम के तहत जनता के सहयोग से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के प्रयास आरंंभ किए गए है। उप अधीक्षक पुरोहित ने आह्वान किया कि वो इस अभियान में एसीबी के साथ आए एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपना अपना सहयोग दे, ताकि

राज्य सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन की नीति को सफल बनाया जा सकें। उप अधीक्षक पुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में इस संबंध में निर्देश दिए गए है कि जो नागरिक भ्रष्टाचार के विरूद्ध शिकायत करेगा, उसका विधि सम्मत कार्य प्राथमिकता से निस्तारित करवाया जाएगा। परिवादी को भ्रष्टाचार की शिकायत के कारण संबधित अधिकारी के द्वारा किसी भी तरह की प्रताड़ना से विभाग व राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

सरकारी विभाग से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी काम के बदले में रिश्वत मांगते हैं तो एसीबी कार्रवाई को तैयार
उप अधीक्षक पुरोहित ने बताया कि सरकार एवं केंद्र सरकार के किसी भी सरकारी विभाग एवं ऐसे किसी संगठन जहां सरकारी धन का उपयोग जुड़ा हुआ हैं, वहां पर आम नागरिक के वैद्य कार्य के बदले रिश्वत मांगने या व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पद का दुरूपयोग कर प्रताड़ित करने के मामलों में तथा इसके अतिरिक्त ऐसे सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने अपने वैद्य आय से अधिक गैर कानूनी तरीके

से भ्रष्टाचार कर संपतियां अर्जित कर रखी हो, ऐसे लोगों के विरूद्ध भी एसीबी द्वारा कार्रवाई की जाती हैं। इस संबंध में उपस्थित लोगों को समझाइश की गई कि आपकी नजर में ऐसा कोई मामला हो तो एसीबी की जानकारी में लाए ताकि संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जा सके।

भ्रष्टाचार मुक्त समाज अभियान में आए आगे

बैठक में उपस्थित लोगों से अपील की गई कि वे इस भ्रष्टाचार मुक्त समाज के अभियान में आगे आए, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार की जानकारी हो वो विभाग से साझा करें, इस संबंध में गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आम नागरिक स्वयं के वैद्य कार्य के लिए विभिन्न सरकारी विभाग में रिश्वत मांगने वाले जो सक्रिय एजेंट व दलाल हैं उनके बारे में भी जानकारी एसीबी के साथ साझा करें, ताकि संबधित के विरुद्ध कार्रवाई कर आमजन को राहत प्रदान की जा सकें।

राज्य सरकार ने जारी किया हैल्पलाइन नंबर

उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचारी के विरूद्ध कार्रवाई के लिए कोई भी व्यक्ति एसीबी कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित होकर सीधे या कार्यालय के टेलीफोन नंबर 02992-253707 या उप अधीक्षक पुलिस अनिल पुरोहित के मोबाइल नंबर 9828491606 पर सूचना दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि एसीबी द्वारा राज्य स्तर पर इस मुहिम के तहत एक हैल्पलाइन नंबर 1064 जारी किया गया है। इस हैल्पलाइन पर राजस्थान राज्य के किसी भी क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकता हैं, जिस पर विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सिकंदरअली गाडीवान व गिरीश व्यास ने सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक के अंत में उपनिरीक्षक चेतनराम ने सभी का आभार व्यक्त किया। बैठक में नखतसिंह, लूणसिंह, कमल भूतड़ा, लक्ष्मीनारायण श्रीमाली, ओमप्रकाश खत्री व दीनाराम सहित कई लोग मौजूद रहे।

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