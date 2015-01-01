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नामांकन:जिला परिषद 1 व पंचायत समिति सदस्य के लिए 4 ने भरे नामांकन

जैसलमेर4 घंटे पहले
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पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के अंतर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने का क्रम जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि जिला परिषद सदस्य के लिए जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3 से गुरुवार को अंजना मेघवाल की ओर से कांग्रेस तथा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक-एक नामांकन पत्रा दाखिल किया गया।

इससे पूर्व बुधवार को मदन कंवर ने भाजपा की ओर से जिला परिषद क्षेत्र 5 से नामांकन दाखिल किया था। अब तक दो जनों की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। जिले में 7 पंचायत समिति क्षेत्रों में 3 पंचायत समितियों में गुरुवार को 4 जनों द्वारा नामांकन दर्ज किए गए। इनमें मोहनगढ़ और सांकड़ा में एक-एक तथा जैसलमेर पंचायत समिति क्षेत्र में 2 जनों ने पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन किया।

जैसलमेर रिटर्निंग अधिकारी दिनेश विश्नोई के समक्ष गुरुवार को 2 जनों ने नामांकन दाखिल किए। इनमें निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 से दो जनों ने तथा निर्वाचन क्षेत्र 13 से एक ने पर्चा भरा। वार्ड नंबर 4 से कंचन माली ने कांग्रेस तथा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। वार्ड 13 से जेतसिंह ने निर्दलीय के रूप में नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। मोहनगढ़ पंचायत समिति से पंचायत समिति सदस्य के लिए कांग्रेस एवं निर्दलीय के रूप में एक-एक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है।

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