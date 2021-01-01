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हादसा:डंपर ने तीन ऊंटों को मारी टक्कर, मौत

कवास3 घंटे पहले
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नेशनल हाइवे 25 पर बनिया सांडा धोरा फांटा पर एक डंपर में 3 ऊंट को एक साथ टक्कर मार दी। जिससे तीनों ऊंटों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने पर निम्बानियों की ढाणी स्थित टोल प्लाजा कर्मी मौके पर पहुंचे। वहीं एक साथ 3 ऊंट को टक्कर मारने से डंपर क्षतिग्रस्त हो गया। टोल पर स्थित क्रेन की सहायता से मृत तीनों ऊंट को हाइवे से हटाकर यातायात बहाल करवाया गया। हाइवे कार्मिकों ने बताया कि टक्कर मारने वाले डंपर गाड़ी के कागजात पूर्ण नहीं है। साथ ही गाड़ी का इंश्योरेंस भी खत्म हो रखा है।

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